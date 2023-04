Saisonstart mit Camping-Tagen bei Thüros in Georgenthal

Georgenthal. Warum Wohnmobile und Grillgeräte eine gute Kombination ergeben und was es sonst noch zu erleben gibt.

Mit einer neuen Veranstaltung – den Camping-Tagen – startet der Grillgerätehersteller Thüros auf seinem Gelände in Georgenthal gemeinsam mit der Firma Freizeitfahrzeuge Teichmann aus Ohrdruf an diesem Wochenende in die neue Grill- und Urlaubssaison. „Die Idee dazu ist in einem gemütlichen Gespräch nach Feierabend entstanden“, sagt Christian Schneider, der Thüros-Geschäftsführer. „Wir waren ja auch schon bei Thüros-Festen im Sommer dabei und kennen uns. Jetzt probieren wir gemeinsam etwas Neues, das wir künftig jedes Jahr im April anbieten wollen“, ergänzt Christina Teichmann, Inhaberin des gleichnamigen Betriebes.

Beatrice Heinemann (links) und Daniela Lachmann aus Georgenthal bieten das Drucken von T-Shirts und anderen Utensilien an. Foto: Claudia Klinger

Das Hobby zum Beruf gemacht und eine Firma aufgebaut

Mit ihrem Mann Frank war sie schon immer campen – „erst mit dem Zelt, dann mit einem Wohnwagen und schließlich mit einem Wohnmobil. 2015 hatten wir uns ein neues Wohnmobil gekauft und dachten, das können wir ja vermieten, wenn wir nicht damit unterwegs sind“, erzählt Christina Teichmann. „Aber dann wurden es zwei, drei und vier Fahrzeuge, und heute haben wir 30 in der Vermietung“, berichtet Frank Teichmann. Weil der Platz in Herrenhof nicht ausreichte, baute das Paar im Gewerbegebiet Ohrdruf neu und betreibt dort seit vergangenem Jahr mit insgesamt sieben Mitarbeitern nicht nur einen Verleih von Freizeitfahrzeugen, sondern verkauft auch welche und hat eine Werkstatt für Wohnmobile.

Thomas Krannich alias Don BBQ aus Friedrichroda führt vor, was sich mit den kleinen Camping-Grills alles zaubern lässt. Foto: Claudia Klinger

Die Nachfrage sei trotz oder gerade wegen Corona hoch geblieben. „Wer in der Hochsaison los möchte, reserviert in der Regel ein Jahr im Voraus bei uns“, sagt die Firmenchefin, die mit ihrem Mann auch gern im Winter per Wohnmobil unterwegs ist, dann am liebsten in Skandinavien. „Mit einem Wohnmobil zu reisen, das bedeutet, ungebunden zu sein und viel sehen zu können“, schwärmt Frank Teichmann. In ihrem Betrieb installieren sie auch besondere Ausstattungen. „Kürzlich haben wir ein Fahrzeug für Kunden vorbereitet, die zwei Jahre durch Nord- und Südamerika touren wollen“, erzählt seine Frau.

Gasmodul hilft weiter, wenn Holzkohle nicht erlaubt ist

Für Christian Schneider, den Thüros-Chef, liegt die Verbindung von Grillen und Camping nahe. „Deshalb präsentieren wir unsere kleinen Exemplare, die sich gut für unterwegs eignen. Als Neuheit stellen wir ein Gasmodul für einen solchen Tischgrill vor“, so der Firmenchef. Gerade in südlichen Ländern sei das eine Alternative zur Holzkohle, wenn die wegen Waldbrandgefahr nicht mehr verwendet werden darf.

Was sich alles auf den kleinen Geräten verarbeiten lässt, führt Thomas Krannich aus Friedrichroda alias Don BBQ vor, der auch für Thüros die Grillschule betreut. „Ob Mutzbraten, Wok-Gemüse oder Feta-Fenchel-Spieße – all das bereite ich mit den Tisch-Grills und verschiedenen Aufsätzen zu“, sagt er.

Weitere Stände, darunter Getränke bei der Feuerwehr Herrenhof, eine Druckwerkstatt von Daniela Lachmann aus Georgenthal, die auch Wohnmobile der Firma Teichmann beklebt oder Angebote für Kinder sind aufgebaut – bei den Camping-Tagen gibt es auch am Samstag noch viel zu erleben.

Thüros-Gelände Georgenthal, Samstag, 15. April, 10 bis 18 Uhr.