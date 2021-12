Sam will noch viel lernen

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Der Mischlingsrüde hatte nicht den richtigen Start ins Hundeleben

Für den kleinen Mischling Rocky, vorgestellt am vergangenen Freitag, gab es noch kein Happy End. Interessenten, die sich gemeldet hatten, sind doch wieder abgesprungen. Armer Rocky. Er wartet nun weiter auf die richtigen Menschen für sich.

Unsere heutige Folge stellt den Mischlingsrüden Sam vor. Er wurde aus persönlichen Gründen in der „Arche Noah“ abgegeben. Sam wurde am 19. September 2020 geboren, er ist also noch ein sehr junger Hund. In seiner Prägephase als Welpe hat er wahrscheinlich nicht viel lernen können. Nun ist der vom Wesen gutmütige Sam in der Rüpelphase und will ausprobieren, wie weit er gehen kann. Hat er den richtigen Menschen an seiner Seite, der ihm liebevoll und konsequent vermittelt, was er darf und was nicht, klappt es sehr gut.

Ein Anfängerhund ist Sam nicht. Aber Hundefreunde, die Erfahrungen mit Hunden haben, wird es nicht schwer fallen, ihm Versäumtes zu vermitteln. Sam ist lernfreudig und gehorcht schon auf Kommandos, die ihm Tierheim-Mitarbeiter Maik Timmler beibringt. Er wird schnell lernen, wie ein tolles Hunde-Mensch-Rudel funktioniert und ein treuer Begleiter werden. Mit ehrenamtlichen Helfern der „Arche Noah“ geht Sammy inzwischen gern Gassi und hat Freunde gefunden. Auch mit Katzen verträgt sich der junge Hund sehr gut.

Bis zu seiner Abgabe im Tierschutz lebte Sam in einer Wohnung und ist stubenrein. Ein Haus oder eine Wohnung mit Garten wären sehr schön für ihn, ist aber keine Bedingung. Erhält Sam genügend Bewegung, kann er auch wieder in einer Wohnung leben.

Sam kann auch in eine Familie, wenn die Kinder nicht mehr so klein sind. Aber egal, welches Alter Kinder haben: Sie sollten niemals allein mit einem Hund gelassen werden. Das wissen hundeerfahrene Menschen natürlich, und diese werden ja für Sam gesucht. Verlässliche Menschen, die Sam in ein schönes neues Leben begleiten – das wäre perfekt für ihn.

Mehr Informationen im Tierheim „Arche Noah“unter Telefon 03621 / 755425