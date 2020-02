Samuel Harfst tritt am 7. März in der Stadtkirche Waltershausen auf.

Samuel Harfst musiziert in Waltershausen für Kenia-Projekt

Samuel Harfst, der es vom Straßenmusikanten bis ins Vorprogramm von Whitney Houston geschafft hat, ist am Samstag, 7. März, in der Stadtkirche in Waltershausen zu erleben. Mit seinem Konzert unterstützt er das Projekt „Kenia – Wasser für alle“, das der Waltershäuser Jürgen Seiboth und seine Familie seit 2017 unterstützen. Mit Samuel Harfst konnte er dafür einen renommierten Musiker gewinnen.

Harfst hält den Rekord für das längste Straßenkonzert. Im September 2010 eröffnet der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit den Weltrekordversuch im Rahmen der Popkomm in Berlin. Harfst spielt mit 24 Stunden das längste Straßenmusikkonzert der Welt. Nun ist er in der Stadtkirche in Waltershausen mit seinem neuen Album zu Gast. „Endlich da sein, wo ich bin“ zeigt auf: Es ist ein großes Glück im Hier und Jetzt zu sein – und es annehmen zu können wie es ist. Es ist sein achtes Studioalbum.

Tickets für das Benefizkonzert für das Projekt „Kenia – Wasser für alle“ gibt es auf www.eventim.de, in der Salzmann-Buchhandlung in Waltershausen und in der Touristinformation in Friedrichroda.