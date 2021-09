Sand-Konzert in Waltershausen

Die Band Drum'n ‘guitar spielt am Gleisdreieck in Waltershausen (Archiv-Foto).

Waltershausen. Gitarre und Cajon ergeben einen unverkennbaren Klang, den die Band Drum’n ‘guitar am 5. September in Waltershausen darbieten wird.

Die Gothaer Band Drum’n ’guitar spielt am Sonntag, 5. September, ab 16 Uhr in der Beach-Bar am Freizeitzentrum Gleisdreieck in Waltershausen. Zu hören sein werden Rock- und Bluessongs, aber auch bekannte Evergreens und Jazz.

Zum Thüringer Musikduo gehören Johannes Luster, der auf dem Cajon erfrischende unorthodoxe Klänge hervorbringt sowie Sänger und Gitarrist Benjamin Trostdorf. Die Band steht für handgemachte Livemusik, die sie mit ihrem unverkennbaren Stil am Sonntagnachmittag den Bargästen darbieten will.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt kostet sieben Euro. Karten-Reservierungen sind war nicht zwingend notwendig, können aber unter gleisdreieck@msb-komm.de vorgenommen werden.