An der Goldberghalle in Ohrdruf soll auch noch der Eingangsbereich samt Treppen umgestaltet und das Gebäude energetisch saniert werden. Das Bild stammt aus dem Januar 2019.

Ohrdruf. Wasserschaden im Dachstuhl wird behoben. Energetische Verbesserung ist für dieses Jahr in Ohrdruf vorgesehen.

Sanierung der Goldberghalle verzögert sich

Noch immer stehen an der Goldberghalle in Ohrdruf Gerüste. „Wir haben eine Verzögerung, weil es vergangenes Jahr einen Wasserschaden im Dachstuhl gab“, erklärt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister. „Bei einem Gewittersturm hatte es die Abdeckplanen der Luftschächte weggeweht, und der starke Regen war eingedrungen.“ Mit Entfeuchtungsgeräten werde versucht, den Dachstuhl wieder trocken zu bekommen. Und diese Geräte würden auch auf dem Gerüst stehen, weshalb das noch gebraucht werde, so Schambach. Der Schaden werde über die Versicherung der Baufirma reguliert. Seit 2018 wird das Dach der Halle erneuert, das undicht geworden war.

Abgeschlossen ist die Sanierung der Sport- und Veranstaltungshalle ohnehin noch nicht. Derzeit werde beraten, wie der Eingang gestaltet werden kann. Dabei geht s auch um die Treppe und die Rampe, die zur Eingangstür führen. „Wir beraten gerade zu den besten Varianten. Da gilt es, viele Vorschriften zu beachten, sowohl für die Treppe als auch für die Rampe. Wir prüfen deshalb auch, ob es nicht günstiger ist, statt der Rampe für einen behindertengerechten Zugang an der Treppe einen Hublift zu installieren“, sagt der Bürgermeister. Fördermittel für die energetische Sanierung seien bereits beantragt. Die Beleuchtung soll möglichst noch dieses Jahr auf sparsame LED-Beleuchtung umgestellt werden. Laut Stefan Schambach mache sich der Einspareffekt bei der Vielzahl von Beleuchtungsquellen in der großen Halle auf jeden Fall bemerkbar. „Wir hoffen, dass wir die Sanierung der Goldberghalle dann nächstes Jahr abschließen können.“ Trotz sinkender Einnahmen wie bei der Gewerbesteuer hat Ohrdruf viel vor. So soll die Sanierung des Schlosses Ehrenstein 2020 abgeschlossen werden – die des Technischen Museums Tobiashammer beginnt gerade. In den Ortsteilen Gräfenhain, Wölfis und Crawinkel werden unter anderem Straßen erneuert. Gräfenhain bekommt zudem zwei barrierefreie Bushaltestellen.