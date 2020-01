Saurier-Fundstelle Bromacker: Wie ein Amerikaner die Grabungen unterstützte

Den Titel der dritten Auflage von Michael J. Bentons „Vertebrate Palaeontology“ ziert das Tambacher Liebespaar. Und erstmals wird in dieser 2005 erschienenen Edition die Fundstelle am Bromacker nicht nur erwähnt, sondern deren wissenschaftliche Bedeutung unterstrichen. Benton, Professor für Wirbeltierpaläontologie am „Department of Earth Sciences“ der Universität von Bristol, hat mit dem Buch, das mittlerweile in der vierten Auflage erschienen ist, ein Standardwerk für die Wissenschaft aufgelegt.

Dass Thüringen hier Eingang gefunden hat, so weiß Thomas Martens, ist vor allem auch einem US-Amerikaner zu danken: Dem Ursaurier-Spezialisten David S. Berman vom Naturhistorischen Museum in Pittsburgh. Und dieser feiert am 10. Januar seinen 80. Geburtstag.

Grabungspause: David S. Bermann (links) im Gespräch mit Thomas Martens. Foto: Peter Mildner

Martens, der bis zu seinem Ruhestand 2015 die geologische Sammlung des Gothaer Museums der Natur betreute, wusste schon lange, welche Bedeutung die Fundstelle bei Tambach-Dietharz haben kann. Was hier ans Tageslicht kam, erwies sich als einzigartig in Europa. Ähnliche Funde, so der Paläontologe, waren nur aus Nordamerika bekannt.

Nach dem Fall der Mauer überschlagen sich die Ereignisse

Doch wie sollte ein kleines Museum in der abgeschotteten DDR einen fachlichen Austausch initiieren, zumal mit einem Museum in den USA? „Das ging gar nicht. Obwohl, später wurde das von meinen Vorgesetzten etwas lockerer gesehen“, erinnert er sich. „Man konnte durchaus Briefe ins westliche Ausland schicken und auch hoffen, Antwort zu erhalten. Allerdings unter der strengen Prämisse, sich allein aufs Fachliche zu beschränken.“

Dann überraschte die friedliche Revolution und für den Paläontologen überschlugen sich die Ereignisse. Thomas Martens wurde gleich zu Beginn der 90er Jahre, nach einer Tagung, zu einem Arbeitsaufenthalt ins Carnegie Museum nach Pittsburgh eingeladen – für ein halbes Jahr. Der Arbeitgeber spielte mit und der Wissenschaftler konnte bedeutende Fundstücke in Augenschein nehmen und lernte Kollegen kennen, die sich ebenso wie er der Erforschung der Ur-Saurier verschrieben hatten.

Und die wie er wussten, der Bromacker ist eine Fundstelle von weltweiter Bedeutung. Kein Wunder, dass ihm David Berman am Ende seines Studienaufenthaltes die Hand auf die Schulter legte und sagte: „Thomas, nächstes Jahr kommen wir zum Graben nach Gotha.“ 1993 fand dann die erste internationale Grabung nahe Tambach-Dietharz statt. Und bis 2010 reisten Berman und sein Team regelmäßig über den großen Teich zur Sommergrabung an.

David S. Bermann vom Naturhistorischen Museum in Pittsburgh mit Fossilien. Foto: Peter Mildner

Die Arbeit, die der Kurator des Pittsburgher Museums für Thüringen geleistet hat, kann nicht hochgenug eingeschätzt werden. „In Thüringen ist es per Gesetz geregelt, dass alle Bodenfunde dem Freistaat gehören. Das ist auch gut so“, findet Mertens. Nur ergibt sich draus auch eine Verpflichtung. Die Skelette der Ursaurier müssen zunächst präpariert werden, um sie tatsächlich wissenschaftlich auswerten zu können.

In der Jugendherberge ist es zu laut für die Gäste aus Amerika

„Dazu haben wir in Gotha keine Möglichkeiten. Das hat dankenswerterweise die Präparatorin Ami Henrici von Pittsburgher Museum übernommen. Sie hat übrigens auch den Begriff vom Tambacher Liebespaar geprägt.“

1993 logierten die Gäste aus den USA in der Gothaer Jugendherberge, die hatte die Stadtverwaltung kostenfrei zur Verfügung gestellt. Funktioniert hat das nicht. „Schon bald beschwerte sich David bei mir, dass es für die Wissenschaftler kaum Nachtruhe gäbe, weil die jungen Leute so lärmten.“ Martens fand dann im Comtel-Hotel in Wandersleben Zimmer für die Grabungsteilnehmer.

Heike Scheffel, damals Geschäftsführerin des Familienhotels, erinnert sich gern an diese Zeit. „Das waren so nette Gäste und immer gut drauf. Und David hat mir mal gesagt, er komme überhaupt nur zur Grabung an den Bromacker, weil es bei uns so gemütlich ist“, erzählt sie augenzwinkernd. Hier entdeckten Berman und sein Team die Thüringer Bratwurst für sich. „Das war dann ganz schnell ihre Leibspeise“, weiß Mertens.

Jedes Jahr eine Zigarre als Geschenk

Von der Hotel-Chefin bekam der amerikanische Wissenschaftler zu jedem Besuch eine Zigarre geschenkt. „Und die wurde von Jahr zu Jahr länger, aus gutem Grund“, wie Heike Scheffel sagt. Die Studenten hatten ihr nämlich erzählt, dass die Länge ihrer Pause auch von der Zigarrenlänge abhing. „Da haben wir natürlich reagiert“, lacht sie.

Der 80. Geburtstag von David S. Berman ist für Thomas Martens Anlass, die Jahre gemeinsamer wissenschaftlicher Arbeit Revue passieren zu lassen. „Es war eine spannende Zeit, in der uns der Bromacker einen tiefen Einblick in die Zeit vor rund 300 Millionen Jahre ermöglichte. Bei den Grabungen holten wir immer wieder spektakuläre Funde aus der Erde.“ Damit spielt er nicht nur auf das Tambacher Liebespaar an, ein Doppelskelett versteinerter Ursaurier. Unter den über 40 Skeletten, die geborgen werden konnten, fanden sich viele neue Arten.

Berman ist, so wie Thomas Martens auch, mittlerweile im Ruhestand. Doch hier beschäftigt ihn nicht nur die Zucht seiner geliebten Labradors. „Ich weiß, dass er von der Paläontologie nicht wirklich lassen kann“, sagt sein Freund aus Gotha.