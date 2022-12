Die Schalmeienbigband aus Ingersleben bietet in der Wechmarer Kirche ein Adventskonzert.

Schalmeienklänge in Wechmar im Advent

Wechmar. Die Schalmeienbigband aus Ingersleben spielt am 11. Dezember in der Sankt-Viti-Kirche Wechmar.

Die Schalmeienbigband aus Ingersleben spielt am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, in der Sankt-Viti-Kirche in Wechmar. Der Auftritt der rund 25 Musiker gilt einem besonderen Anlass, nämlich der Unterstützung der Restaurierung der Ratzmann-Orgel.

Ab 16 Uhr erklingen internationale Weihnachtslieder und andere Werke. Zu hören sind Kompositionen wie Oh du fröhliche und Amazing Grace bis hin zu Highland Cathedral und Scotland the Brave. Das Schalmeienorchester ist derzeit auf Adventstour durch Thüringen unterwegs.

Der Eintritt ist frei, doch wird um Spenden für die Orgelrestaurierung gebeten. Die Kirchgemeinde Wechmar lädt am Ende des Konzertes zu einem Glühweinumtrunk auf dem Kirchplatz ein.