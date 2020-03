Schatzsuche in den Gothaer Kasematten

Marshmallows an Schaschlikspießen über einer Kerze rösten – zu kleinen Abenteuern wie diesen lassen sich Kinder gern hinreißen, wenn ihre Eltern nicht zu Hause sind. Das tun auch Chelsea und Jordan, als ihre Mutter sie in den Ferien allein in Gotha zurücklässt. Doch als sie sie schließlich suchen, geraten die Zwillinge in eine echte Schatzsuche, die sie in die Gänge unter Schloss Friedenstein führen. Was die Kinder dort finden, erfuhren die Schüler, die am Dienstagmorgen der Lesung von Sonja Rufs Kinderbuch Mallows und Katzengrütze folgten.

Sonja Ruf war 2014 Kurd-Laßwitz-Stipendiatin und somit Stadtschreiberin in Gotha. Das Jugendbuch Mallows und Katzengrütze hatte sie in ihrer Zeit in der Residenzstadt begonnen zu schreiben. Seit 2019 ist es erhältlich. Doch bis dahin war es ein beschwerlicher Weg, berichtet Ruf. Ihre Entwürfe habe sie auf Dringen ihres Verlags so oft umschreiben müssen, bis sie anbot, das Buch komplett neu zu schreiben. Schließlich wurde es ganz abgelehnt. Die Idee von einem Abenteuerroman in Gotha ließ sie ruhen, die Entwürfe verstaute sie auf ihrem Dachboden. Ein erneuter Besuch in Gotha und ein Verlagswechsel gaben ihr neuen Mut. Das Buch wurde ein Erfolg.

Zurück in Gotha kommen in ihr viele positive Erinnerungen hoch. Die Stadtbibliothek war damals ihr Refugium, dort leitete sie Seminare zum kreativen Schreiben. Dass man ihr an den Abenden den Schlüssel zur Bibliothek überließ, überraschte Sonja Ruf positiv. Nette Kontakte zu Mitgliedern des Freundeskreises der Stadtbibliothek pflege sie noch immer. Und nicht zuletzt die Region habe sie nachhaltig beeindruckt. Die kleine Stadt Gotha mit ihren festen Punkten habe etwas Bodenständiges an sich, berge nicht die Gefahr, sich darin zu verlieren. Und sie inspiriert, besonders ihre mittelalterliche Geschichte.

Regionale Zitate in den Roman aufgenommen

Ritter Grumbach lässt in Gotha die vergoldete Kinnlade fallen, wenn die Uhr am historischen Rathaus zur vollen Stunde schlägt. Und einen Jungen aus Sundhausen hat er ins Unglück gestürzt – so erzählt es zumindest das Jugendbuch von Sonja Ruf. Demnach habe der 13-jährige Hänsel Tausendschön aus Sundhausen von Zwergen in Erfahrung gebracht, wo ein Schatz liegt und fand ihn dort auch.

Zu seinem Leidwesen tat er sich mit dem durchtriebenen Ritter Grumbach zusammen. Vor seinem Tod soll Tausendschön den Schatz unter der Burg Grimmenstein versteckt haben. Gänge des Bauwerks, das schließlich zerstört und zu Schloss Friedenstein wiederaufgebaut wurde, existieren auch in der Geschichte von Chelsea und Jordan noch. Sie finden schließlich ihre Mutter in den Kasematten auf der Suche nach dem Schatz, der die Geldsorgen der Familie für immer beseitigen soll.

Die Romanhandlung hat Sonja Ruf mit allerlei regionalen Eigenheiten gespickt. So hören die Kinder in den Kasematten Musik und Poltern so laut wie eine Elefantenherde über sich. Es ist das Barockfest auf dem Hof von Schloss Friedenstein und das Feuerwerk, das zu diesem Anlass gezündet wird. Dazu spielt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach. Weitere Handlungsorte sind das Cranach-Haus, der Leinakanal und der Krahnberg.

Zum Schluss gibt Sonja Ruf jenen Kindern einen Tipp, die nun echte Kostbarkeiten finden wollen: „Die tollsten Schätze findet ihr im Museum von Schloss Friedenstein.“