„Schein und Sein“ in zahlreichen Schattierungen

Landkreis Gotha. Denkmaltag im Kreis Gotha: Führungen und archäologische Funde in Gotha. Neues Fenster in der Langenhainer Freskenkapelle wird eingeweiht

Am Sonntag, 12. September laden zum Tag des offenen Denkmals auch zahlreiche Kulturdenkmale im Kreis Gotha Interessierte ein, Altbekanntes neu zu entdecken. Das diesjährige Motto „Schein und Sein“ in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege will Objekte in den Fokus rücken, die auf den zweiten Blick neue Einblicke gewähren. Eine Vielzahl an Veranstaltungen bieten von 10 bis 18 Uhr bieten die Möglichkeit, sich auf vielfältige Weise mit dem Thema zu beschäftigen.

In Gotha eröffnet Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) den Veranstaltungsreigen mit einem Spaziergang an der Wasserkunst, über den Schlossberg und den Hauptmarkt. Er will einen Einblick in die architektonische und städtebauliche Entwicklung des Gothaer Altstadtkerns geben. Sigrid Lehniger stellt die Hauptmarktrekonstruktion und neuste Grabungen in Gotha durch das Landesamt für Denkmalpflege vor. Dazu wird Archäologe Christian Tannhäuser gegen 13 Uhr erwartet. Untersucht wird zurzeit die Baustelle Siebleber Wall. Bei Arbeiten an der Gasleitung ist unter anderem Linearbandkeramik aus der Zeit 5000 vor Christi gefunden worden. Zwischen Mönchelsstraße und Schwabhäuser sind Kellergewölbe freigelegt worden. Eine Datierung sei jetzt noch nicht möglich, es werde akribisch untersucht.

Denkmalfest in Wandersleben und Apfelstädt

Besonders verdeutlicht wird das Motto „Sein und Schein“ durch die Öffnung des ehemaligen Landschaftshauses am Schlossberg 2. Hinter der sanierten historischen Fassade trifft barocke Handwerkskunst auf moderne zeitgenössische Architektur.

Erstmals am Tag des offenen Denkmals zeigt das Thüringer Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation am Schlossberg 1, welche kartographischen Schätze sich hinter der historischen Fassade verbergen.

Dieter Schnabel führt Besuchergruppen durch das Waidhaus in der Gretengasse. Der Freundeskreis Leinakanal präsentiert seine Ausstellung und die historische Pumpanlage im Lucas-Cranach-Haus. Weitere Handwerks- und Gewerbetraditionen sowie heimatgeschichtliches Wissen werden im Deutschen Versicherungsmuseum und Siedlermuseum der Goldbacher Siedlung vorgestellt.

„Sein und Schein“ im Bereich der Künste wird im Herzoglichen Museum (13 Uhr) und Schloss Friedenstein (11 Uhr) mit Führungen erläutert. Neben Margarethen – und Augustinerkirche, Lorbeerhaus und Orangenhaus wird erstmals das neu errichtete Kamelienhaus geöffnet. Ein Benefizkonzert in der Schlosskirche, Beginn 16 Uhr, beschließt den Denkmaltag in Gotha.

Mühlentag in Ballstädt und Wechmar

Im Landkreis Gotha sind Entdeckungstouren möglich. Prächtige Emporenmalereien erwarten die Besucher in den Kirchen St. Johannis in Neudietendorf und St. Nikolaus in Kornhochheim. In der Kirche Cabarz in Bad Tabarz überrascht ein aufwendig restauriertes Chorfenster. Ein spätgotischer Flügelaltar lockt in die Kirche St. Petri nach Wandersleben. In Gräfentonna ist neben der Gruft einer der größten und umfangreichsten Altäre in Mitteldeutschland zu bestaunen. Die Orgeln in Großrettbach und Ingersleben werden erklingen. In Gräfenhain werden von 10 bis 16 Uhr Führungen durch die alte Schule angeboten. Das Gebäude im Ohrdrufer Ortsteil soll zum Begegnungszentrum für Jung und Alt ausgebaut werden.

Im Pfarrhof Wandersleben, heute Menates-Literaturgedenkstätte, beginnt 11 Uhr ein Fest. Darin eingebettet eine Buchlesung für Groß und Klein mit dem Weimarer Schriftsteller Hubert Schirneck (13.30 Uhr) und ein Konzert des Liedermacher Michael Raeder (16 Uhr).

In Tröchtelborn kann am Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Bonifatiuskirche besichtigt werden, der Steinerthof, das Heimatmuseum, von 14 bis 18 Uhr. Dort gibt’s auch Kaffee und Kuchen.

Die Bockwindmühle in Ballstädt und Veit-Bach-Obermühle Wechmar erwarten von 10 bis 17 Uhr ebenfalls Besucher, in Wechmra mit frisch gebackenem Brot aus dem historischen Backofen. Auch das Heimatmuseum in der „verrückten Schule“ in Bad Tabarz ist geöffnet.

In Gräfenhain stehen von 10 bis 16 Uhr die Türen der früheren Schenke offen – die Mitglieder des neu gegründeten Vereins bieten jeweils zur halben und vollen Stunde Führungen an.

Eine Fahrradtour führt in alle Ortsteile der Gemeinde Drei Gleichen. Start ist 10.30 Uhr am Rathaus in Wandersleben.

Die Kirchgemeinde Langenhain feiert am Sonntag 14 Uhr die Fertigstellung des Orgelpedales und den Einbau eines neuen Fensters in der Freskenkapelle mit einem Festgottesdienst, mit dem wir die Fertigstellung unseres Orgelpedales und den Einbau eines neuen Fensters in der Freskenkapelle feiern. Das Fenster wurde gestaltet von der Erfurter Glaskünstlerin und Restauratorin Sandra Meinung, die auch das Kreuz für den Bug-Pavillon auf dem Petersberg angefertigt hat. Die Predigt im Gottesdienst hält Regionalbischof Christian Stawenow. 17 Uhr, spielt die Waltershäuser Band Die Matadors“ unterstützt vom Gitarristen und Sänger John Idan.

Traditionell wird in Apfelstädt der Denkmaltag am Samstag begangen. Los geht es 14 Uhr mit einer musikalischen Andacht in der Kirche, im Anschluss geht es mit einem Fest im Pfarrhof weiter.