Scheunenbrand schnell gelöscht

Schnell gelöscht wurde ein Brand in einer Scheune in der Nessetal-Ortschaft Westhausen am Sonntag gegen 18 Uhr. Zum einen hatten Bewohner selbst per Wasserschlauch mit dem Löschen begonnen, zum anderen waren die Freiwilligen Feuerwehren sehr schnell an der Brandstelle. Die Scheune befindet sich in einem Innenhof nahe an Wohnhäusern. Zum Einsatz kamen die Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortschaften der Gemeinde Nessetal Westhausen, Warza, Hochheim und Ballstädt mit zum Teil mehreren Einsatzfahrzeugen. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Der Brand in der Hauptstraße hatte nach Angaben von Anwohnern gegen 17.45 Uhr begonnen. Eine längerfristige Straßensperrung erfolgte nicht.