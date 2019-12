Die Wälder haben durch Trockenheit, Stürme und Schädlinge Schaden genommen. Der Thüringen-Forst weist mit neuen Schildern am Eingang zu Staatsforsten – wie hier auf dem Seeberg bei Gotha – darauf hin, dass an geschwächten Bäumen eher Äste brechen können, und bittet die Besucher des Waldes um Vorsicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schilder warnen vor Bruchgefahr

Neue Schilder hat der Thüringen-Forst am Eingang zu den Staatswald-Flächen aufgestellt. Solche Infotafeln weisen zum Beispiel am Seeberg bei Gotha auf die Gefahr von Bruchholz hin. „Wir wollen aufmerksam machen, dass die zwei sehr trockenen Jahre dem Wald zugesetzt haben. Dadurch ist die Gefahr, dass Äste brechen, tatsächlich höher“, erklärt Gerhard Struck, der Leiter des Forstamtes Finsterbergen. Insbesondere im Vorland des Thüringer Waldes habe sich die Trockenheit sehr ausgewirkt, „auch wenn man das ein Laie derzeit, da keine Blätter an den Bäumen sind, nicht auf den ersten Blick erkennen kann“, schildert Struck. Im Frühjahr werde das Ausmaß deutlich sichtbar sein.

Rund 1000 dieser Info-Tafeln werden momentan laut Thüringen-Forst landesweit angebracht. Sie sollen Waldbesucher für neue Naturgefahren sensibilisieren, mit denen zukünftig womöglich verstärkt zu rechnen sei. Waldbesitzer und Förster kämpfen gegen Waldverlust durch Sturm, Trockenheit und Borkenkäfer. Doch auch Waldbesucher müssten sich mit den fortschreitenden Witterungsschäden an eine neue Situation gewöhnen. „Vitalitätsgeschwächte, absterbende oder abgestorbene Bäume finden sich witterungsbedingt in immer größerer Anzahl in den heimischen Wäldern. Diese können eine zusätzliche Gefährdung für den Waldbesucher, etwa durch herabstürzende Äste oder Kronenteile, darstellen“, beschreibt Volker Gebhardt, Thüringen-Forst-Vorstand. Die Schilder sollen allgemein darauf hinweisen, vorsichtig zu sein, eine akute Gefahr bestehe nicht.