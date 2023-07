Schiller-Drama löst Puppenspiel auf Schloss Friedenstein ab

Gotha. Ekhof-Festival auf Schloss Friedenstein geht mit Aufführungen von Schillers „Maria-Stuart“ weiter.

Das diesjährige Ekhof-Festival 2023 geht in die nächste Runde. Nach den Aufführungen von Carlo Goldonis „Diener zweier Herren“ als Puppenspiel steht nun Friedrich Schillers „Maria Stuart“ auf dem Spielplan. Es handelt sich um eine Produktion des Sonnentor-Theaterfestivals aus Mecklenburg, das bereits Gozzis „Turandot“ (2012) sowie die beiden Shakespeare-Komödien „Was ihr wollt“ (2014) und „Ein Sommernachtstraum“ (2017) im Ekhof-Theater mit beweglichen Bühnenbildern in Szene gesetzt hatte. Robert Frank hat das Drama inszeniert. Die erste Aufführung steht Freitag, 21. Juli, an, Beginn: 19 Uhr. Weitere folgen am Samstag 22. Juli, ebenfalls 19 Uhr, und am Sonntag, 23. Juli, 15 Uhr, sowie in den folgenden zwei Wochen.

Das Ekhof-Festival will mit der klassischen Inszenierung von Schillers Meisterwerk „Maria Stuart“ die Zeit des 16. Jahrhunderts auf der historischen Bühne dramatisch werden lassen. Schiller stellt in seinem Königinnendrama nicht nur die kritische Frage nach dem Verhältnis von Macht und Moral, sondern schildert auch eindringlich den Einfluss privater Interessen. Auf der einen Seite Maria Stuart, die mit Hilfe von bestochenen Zeugen und manipulierten Gesetzen zum Tode verurteilt wird. Auf der anderen Seite Elisabeth I., die ihre Macht missbraucht und Gesetze beugt, um die verhasste Gegnerin zu vernichten.

Das Trauerspiel lebt nicht nur von Schillers sprachlicher Brillanz, sondern auch von den brisanten politischen, kirchlichen und menschlichen Konflikten. „Maria Stuart“ wurde 1800 am Weimarer Hoftheater uraufgeführt.

Informationen und Kartenservice: 03621/ 8234 200, E-Mail: service@stiftung-friedenstein.de; www.ekhof-festival.de