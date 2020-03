Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schipanski entsendet Mitarbeiter ins Home-Office und sagt Termine ab

Aufgrund des zunehmenden Risikos einer Infektion durch das Corona-Virus appelliert der heimische Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) an die Bevölkerung, soziale Kontakte auf das Notwendigste zu beschränken. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Die Lage ist ernst. Das Gebot der Stunde ist eine besonnene Vorsicht.“ Es müssten nun alle erforderlichen Maßnahmen getroffen werden, um Ansteckungen und Infektionen zu verringern. Er habe alle Firmen- und Vereinsbesuche für diese Woche abgesagt und Mitarbeiter in Berlin, Ilmenau und Gotha ins Home-Office entsandt. Sein Team und er seien aber weiter per Telefon, E-Mail sowie die sozialen Netzwerke zu erreichen.

Es gebe keinen Grund zur Panik oder Hysterie. Schipanski verweist unter anderem auf den Gesetzesentwurf zur befristeten, krisenbedingten Verbesserung der Regelungen für das Kurzarbeitergeld. Durch die Corona-Krise solle möglichst kein Unternehmen in Deutschland in Insolvenz geraten, möglichst kein Arbeitsplatz verloren gehen. Das könne über Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld erreicht werden. Bei der Bundesagentur für Arbeit seien zurzeit rund 26 Milliarden Euro in der Rücklage. Ein Maßnahmenpaket solle auch der Tourismusbranche helfen, die als erstes massiv von der Corona-Pandemie betroffen sei.

Tankred Schipanski bietet für diesen Donnerstag, 15 bis 16 Uhr, eine telefonische Bürgersprechstunde zur Corona-Krise an unter Telefon: 03621/ 40 44 25 an.