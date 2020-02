Schipanski zur Wahl in Thüringen

Der Wählerwille werde völlig auf den Kopf gestellt, indem eine Fünf-Prozent-Partei einen Regierungschef stellt, teilt der langjährige Bundestagsabgeordnete Tankred Schipanski (CDU) anlässlich der Wahl des Thüringer FDP-Landesvorsitzenden Thomas L. Kemmerich zum Thüringer

Ministerpräsidenten mit. „Wir erleben im Thüringer Landtag ein kalkuliertes Chaos, in dem die AfD die Hauptrolle spielt“, schreibt Schipanski wörtlich.

Das taktische Verhalten der AfD zeige, dass man es mit einem eigenen Kandidaten nicht ernst gemeint habe, sondern die bürgerlichen Parteien vorführen wollte. Mit Erfolg. Es zeuge von einem mangelnden politischen Gespür, dass die Fraktionen von FDP und CDU im Thüringer Landtag in diese „Falle“ tappen, ergänzt er.

Dass die FDP die AfD als Steigbügel-Halter akzeptiert, sei beschämend und eine Zäsur in der deutschen Parteien- und Parlamentsgeschichte. Sollte die CDU Thüringen sich in einer Regierung unter Kemmerich engagieren, werde der Makel dieser Wahl mithilfe der AfD auch an ihr kleben und sie verlöre weiter an Glaubwürdigkeit, lässt Schipanski weiter durch sein Berliner Büro nach Thüringen mitteilen. Tankred Schipanski ist bereits seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er gewann seinen Wahlkreis jedesmal direkt.

Liveticker zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen