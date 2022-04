Schlagzeuger in Gotha als Solist

Gotha. Thüringen-Philharmonie spielt Anrechtskonzert im Kulturhaus Gotha.

Am Donnerstag, 28. April, 20 Uhr setzt die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach unter Dirigent Markus Huber ihre Konzertreihe A im Kulturhaus Gotha fort. In Avner Dormans „Frozen in Time“, einem Konzert für Solo-Percussion und Orchester des israelisch-amerikanischen Komponisten, spielt Christoph Sietzen den Solopart. Eingangs erklingt die Hybriden-Ouvertüre von Mendelssohn-Bartholdy. Schuberts Neunter Sinfonie beschließt das Konzert.