Schlittenhund Haschiko wartet im Tierheim Uelleben auf ein neues Zuhause

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Die Arche-Noah in Gotha-Uelleben hat Alaska-Malamute-Rüden von einem befreundeten Tierheim übernommen.

Heute wollen wir dem jungen Alaska-Malamuten Haschiko eine Chance geben, ein neues Zuhause zu finden. Er wurde kürzlich durch die „Arche Noah“ von einem befreundetem Tierheim übernommen. Diese gegenseitige Hilfe ist ab und zu nötig, um die Vermittlungschancen zu vergrößern.

Haschiko wurde am 1. November 2021 geboren und lebte bisher in einer Wohnungshaltung mit einer Katze und zwei weiteren Hunden. Kinder sind dem jungen Rüden auch bekannt. Er ist ein freundlicher, aufgeschlossener Hund und sucht nun ein Zuhause, wo er artgerecht leben kann. Vom Rassestandard werden die Malamuten als freundliche, anhängliche und treue Hunde bezeichnet. Die Freundlichkeit können die Mitarbeiter der „Arche Noah“ bereits bestätigen. Mit Sicherheit werden seine neuen Besitzer auch die Anhänglichkeit und Treue schätzen lernen.

Für Haschiko werden Menschen gesucht, die ihm gerecht werden können. Denn Malamuten sind Arbeitshunde und brauchen viel Bewegung. Kilometerweit laufen, joggen oder Rad fahren, das ist die Bewegung, die ein Malamute braucht. Der Malamute ist der stärkste Schlittenhund, den es gibt. Seine Kraft und Ausdauer soll er ausleben können, damit er ein ausgeglichener Hund bleibt. Obwohl er so aussieht, aber reine Kuschelhunde sind Schlittenhunde nicht. So mancher Hundefreund könnte sich mit dem Bewegungsdrang schnell überfordert fühlen.

Es wäre sehr gut, sagt Tierheim-Leiterin Katrin Matthieß, wenn Haschiko in ein Rudel mit Artgenossen käme. Am besten wäre es, wenn er noch vor Weihnachten in ein neues Rudel umziehen könnte. Egal, in welcher Konstellation – er wird gern dazu gehören.

Weitere Informationen im Tierheim „Arche Noah“ unter der Telefonnummer: 03621/ 755 425.