Schlittschuhlaufbahn für Weihnachtsmarkt in Gotha ist fertig

Auf der Homepage „www.gothaer-weihnachtsmarkt.de“ läuft bereits die Uhr. Noch 3 Tage wird am Freitag, 22. November, darauf stehen. Schon seit Tagen wird in der Innenstadt aufgebaut, entstehen Hütten für die weihnachtlichen Stände, werden Fichten und anderes Nadelgehölz angefahren, bereitgelegt und aufgestellt. Auf dem Neumarkt packt die Aufbau-Crew aus Dirk Schönfeld, Thomas Schedetzki und Matthias Müller an. Ihr Werk ist die von der Tanzschule Duparré unterstützte Eisbahn auf den Neumarkt, die am Dienstagnachmittag, 19. November, erfolgreich die TÜV-Prüfung überstand.

Hier wird die „Eisfläche“ geglättet. Auf dem Neumarkt ist der Weihnachtsmarkt-Aufbau in vollem Gange. Foto: Peter Riecke

Duparré hat sein Domizil der Schule nahe in der Erfurter Straße. Die Eisbahn besteht aus 300 Kunststoffplatten, soll glatter sein als Natureis und sei für Schlittschuhe geeignet. Eishockey-Profis aus Berlin nutzen die Variante für ihr Training, erklärt Maik Hinkel, der den innerstädtischen Weihnachtsmarkt mit seiner Firma und Partnern gestaltet. Neu ist viel. Während der Sanierung des Gothaer Hauptmarktes geht dort nichts mehr. Der Buttermarkt wird genutzt.

Auf dem Buttermarkt werden die Hütten aufgebaut, Nadelbäume liegen zur Dekoration bereit – für den innerstädtischen Weihnachtsmarkt ab 25. November. Foto: Peter Riecke

13 der 60 Hütten, der Weihnachtsbaum, 100 kleine Bäume, die Stallbühne mit Krippe, die Pyramide, die Koch-Schau und eine Feuerstelle sind dort.