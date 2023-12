Schloss Friedenstein: Gothaer Sammlungen erhalten Verlustgemälde zurück

Altes Paar nach 77 Jahren wieder vereint. Bildnis taucht im Kunsthandel unter falscher Zuschreibung auf. Freundeskreises Schloss Friedenstein Gotha ermöglicht Rückkauf.

Eine betagte Dame kehrt nach 77 Jahren an die Seite ihres Gatten zurück. Das kleine Ovalgemälde war auf unbekanntem Weg in der Nachkriegszeit verloren gegangen, nun hat es dank der Unterstützung des Freundeskreises zurück auf den Friedenstein gefunden.

Es handelt sich um das Pendant zu dem Brustbildnis eines alten Mannes, das ebenfalls um 1750 von dem Erfurter Künstler Jacob Samuel Beck (1715–1778) geschaffen wurde und in der Friedenstein-Sammlung verblieben war. Bis 1946 gehörte zu diesem ergreifenden Bildnis ein Pendant mit der Darstellung einer alten Frau mit blauen Augen und einer Haube. Es handelt sich bei diesen beiden Bildern nicht um Porträts identifizierbarer Personen, sondern um figurative Bildnisstudien.

Das Gemälde der alten Frau tauchte ohne Kenntnis der Gothaer Provenienz unter falscher Zuschreibung als Bildnis eines Mannes im Kunsthandel auf. Die Forschungen der niederländischen Kunsthistorikerin Lilian Ruhe führten zur richtigen Identifizierung des Gemäldes mit Gothaer Provenienz und auch der korrekten Zuordnung der Dargestellten. Mit großzügiger und spontaner Unterstützung des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha gelang der Rückkauf. Dieser übernahm auch die Kosten für die notwendige Restaurierung. Über den Preis macht die Stiftung keine Angaben. Momentan laufe noch der Spendenaufruf für die Neurahmung der Pendants, da sich die Originalrahmen nicht erhalten haben.

Bildnis eines alten Mannes: Noch hängt der Herr alleine im Rundgang von Schloss Friedenstein, ab dem Frühjahr 2024 wird er dort wieder gemeinsam mit seiner Gattin zu sehen sein. Foto: Gunter Rothe / Stiftung Schloss Friedenstein Gotha / Van Ham Kunstauktionen

Klaus Kleinsteuber, der Vorsitzende des Freundeskreises Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha, sagt: „Wir sind wir stolz auf unseren Beitrag, dass seit 2020 in jedem Jahr ein Verlustgemälde aus den Gothaer Sammlungen mit unserer Unterstützung zurückerworben konnte.“

Von Schloss Molsdorf in Friedenstein-Sammlung überführt

Der Künstler Beck wurde in fürstlichen Kreisen insbesondere für seine Porträt- und Stillleben-Malerei geschätzt. Auch Gustav Adolf Graf von Gotter (1692 – 1762) zählte zu den Auftraggebern. Er wurde vielfach von Beck porträtiert und beauftragte diesen auch für die Ausführung von dekorativen Arbeiten für den Umbau von Schloss Molsdorf. Möglicherweise gelangten in diesem Zusammenhang auch die beiden Charakterbildnisse nach Molsdorf, bevor sie im frühen 19. Jahrhundert in die Gemäldesammlung von Schloss Friedenstein integriert wurden.

Ab Frühjahr 2024 sollen die Bildnisse des alten Paars wieder in den historischen Schlossräumen zu sehen sein. red