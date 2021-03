Unter dem Thema "Die Gothaer Synagoge lebt“ hat die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha ein neues Projekt ins Leben gerufen. Das Foto zeigt eine Installation am Cranachhaus am Markt von Hendrik Wendler (Genius Loci).

Gotha. Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha ruft Schulen im Landkreis auf, sich am Projekt „Die Gothaer Synagoge lebt“ zu beteiligen und Vokabeln zur jüdischen Kultur einzureichen.

Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha hat unter dem Titel „Die Gothaer Synagoge lebt“ ein Projekt initiiert, das mit Hilfe von Medienkunst an die Synagoge und die jüdische Kultur in der Stadt, in Thüringen und Deutschland erinnern soll.