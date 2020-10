Schloss Friedenstein: Ostturm vor Sanierung

Die Sicherungsarbeiten am Ostturm von Schloss Friedenstein in Gotha gehen weiter voran. Der größte teil der Bauarbeiten spielt sich im Inneren des Turmes ab.

Die Sicherung der Stützpfeiler im Keller- und Erdgeschoss des Ostturmes im Schloss Friedenstein in Gotha geht voran. So wurden jetzt aufwendige Stahlkonstruktionen im Keller und Erdgeschoss des Turmes eingebaut, um die Tragfähigkeit des Oststurmes zu gewährleisten. Hintergrund ist, dass sie tausende Bücherbestände der Forschungsbibliothek tragen müssen.

Als im Mai diesen Jahres aufgrund statischer Untersuchungen festgestellt wurde, dass die Belastbarkeit der Gewölbe im Bereich des Ostturmes nicht mehr gegeben war, musste die Thüringer Stiftung Schlösser und Gärten kurzfristig handeln, obwohl die Bauarbeiten am Westturm zunächst oberste Priorität hatten. So galt es eine rasche Übergangslösung zu finden. Schließlich sollen die Bestände der Forschungsbibliothek, die im Ostturm gelagert sind, schnellstmöglich wieder für Besucher zugänglich gemacht werden. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Wochen Tunnel - angelehnt der Bergwerkstechnik - in den Kellergewölben eingebaut. Mit Stahlträgern wurden die Stützpfeiler in den Gewölben gesichert. um die schwer lastenden Bücherbestände auf den Etagen zu tragen.

Sind alle Sicherungsarbeiten abgeschlossen, dann sollen die schwer lastenden Bücherbestände in den Turmetagen beräumt werden, um dann mit der eigentlichen Sanierung des Ostturmes zu beginnen, teilte Franz Nagel von der Pressestelle der Schlösserstiftung mit. Der östliche Schlossturm gehört mit zur Komplexsanierung des Schlosses, die mit 60 Millionen Euro gefördert wird. Jeweils 30 Millionen Euro geben Bund und Land. Die Untersuchungen der Schäden haben verschiedene Ursachen. So müssen die Pfeiler eine enorme Last durch den dreigeschossigen Turm und seiner großen Turmhaube tragen. In diesem Bereich gab es früher nur einen mehrgeschossigen Saal.

Doch nach einem Brand im Jahre 1678 wurde der Turm umgebaut. Neue Geschosse und eine massive Innenwand wurden eingebaut. In den letzten Jahrzehnten erfolgten immer wieder Veränderungen in den Räumen. Mit dem Sanierungskonzept sollen nun die statischen Probleme langfristig behoben werden.