Schlossband spielt zum Jubiläum

Ohrdruf. IG Ehrenstein feiert in Ohrdruf 30-jähriges Bestehen

Am Samstag, 5. August, wird die Ohrdrufer Schlossband „E.O.B.“ beim Jubiläumsfest der Interessengemeinschaft Schloss Ehrenstein auf dessen Hof ein Konzert geben. Beginn ist 18 Uhr. Die Schlossband gibt es mittlerweile seit 45 Jahren. Nach einer kleinen Pause sind die Akteure in einer etwas anderen Besetzung zurück auf den Bühnen Thüringens. Dabei spielen Musiker der Urbesetzung gemeinsam mit Enkeln alte Hits und neue Songs. Die IG Ehrenstein möchte am kommenden Wochenende ihr 30-jähriges Bestehen nachträglich feiern. Nach zwei Jahren Corona-Pause werde es dazu im Hof des Schlosses Ehrenstein ein Fest ausgerichtet. Das soll am Samstag ab 15 Uhr mit den „Suhltalmusikanten“ beginnen.