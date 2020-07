Der Neubau in der Schwabhäuser Straße 33 ist der letzte Lückenschluss in der Gothaer Innenstadt im Rahmen des Projektes „genial zentral".

Schlossergasse in Gotha eine Woche gesperrt

Durch die Schlossergasse in der Gothaer Innenstadt gibt es eine Woche für Fahrzeuge kein Durchkommen. Von Donnerstag, 9., bis voraussichtlich Freitag, 17. Juli, werde die Schlossergasse in Höhe der Zufahrt Schwabhäuser Straße voll gesperrt, teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Der Grund: In dieser Zeit soll der Gehweg in der Schwabhäuser Straße saniert werden.