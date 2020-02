Schlossfest, Jubiläen und Bachtage in Ohrdruf

Im Veranstaltungsplan der Stadt Ohrdruf und ihrer Ortsteile Crawinkel, Gräfenhain und Wölfis finden sich für dieses Jahr einige Höhepunkte und Jubiläen. So wird die Freiwillige Feuerwehr Ohrdruf 160 Jahre alt und lädt zu einer Festveranstaltung am 5. September ein. Das Kinder- und Jugendblasorchester feiert seinen 60. Geburtstag und erwartet dazu beim Festwochenende am 4. und 5. Juli viele Besucher.

Herbeigesehnt wird von den Ohrdrufern auch das Schlossfest vom 19. bis zum 21. Juni – das erste nach dem verheerenden Brand im November 2013. Die Sanierung des Gebäudeensembles von Schloss Ehrenstein ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber als erster Meilenstein sollen die neue Tourist-Information und die Stadtbibliothek eröffnet werden. Bereits am 21. März findet in der Trinitatiskirche Ohrdruf ein Orgelkonzert zum Bachgeburtstag statt. Es ist zugleich Auftakt für die Bachtage Ohrdruf, die bis zum 28. Juli viele weitere Veranstaltungen zu bieten haben. „Wir verstehen diese Reihe auch als Testlauf für 2021, wenn wir zusammen mit der Stadt Gotha Gastgeber für das internationale Bach-Festival der Neuen Bachgesellschaft sein werden“, sagt Stefan Schambach (SPD), der Ohrdrufer Bürgermeister.