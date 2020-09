Schlossparkführung in Reinhardsbrunn

Schlossparkführungen in Reinhardsbrunn gab es dieses Jahr wegen Übernahme des Areals durch das Land und aus Sicherheitsgründen fast keine. Anders am kommenden Sonntag, 13. September. Es ist zwar kein gewohnter Denkmaltag im Corona-Jahr, aber der Verein Kirche und Tourismus bietet in der Zeit von 14 bis 15.30 Uhr etwa alle 20 Minuten Führungen an, teilt Vereinsgeschäftsführer Meik Schmidt mit. Die maximale Gruppenstärke betrage 15 Personen. Es werde um einen ermäßigten Teilnehmerbeitrag von einheitlich zwei Euro gebeten. Für Kinder ist sie frei. Treffpunkt: Schlossparkeingang am Kavaliershaus.