Schmiedesachen werden in Gotha versteigert

Bereits zum zweiten Mal präsentiert der Verein „Gotha glüht“ im Café des Kaufhauses Moses eine Kunstausstellung mit Werken vom 23. Metallgestaltertreffen. 23 Schmiedestücke, die im vergangenen Jahr unter dem Thema „Fließend“ von Metallgestaltern und Kunstschmieden entstanden sind, können hier in Augenschein genommen werden.

Die zum Teil filigranen schmiedeeisernen Kunststücke können in der zweiten Etage des Gothaer Kaufhauses noch bis zum 27. März begutachtet werden. Wer Interesse zum Kauf eines hier gezeigten Objektes hat, kann sich entweder mit dem Verein in Verbindung setzen oder sein Angebot vor Ort kundtun, teilte Vereinsvorsitzender Heiko Bley mit. Geplant war einen Teil der hier gezeigten Werke bei einer Kunstauktion am 28. März im Hotel „Der Lindenhof“ zu versteigern. Die Auktion sei Bestandteil einer Veranstaltung im Lindenhof. Wie Hoteldirektor Olaf Seibicke allerdings mitteilte, muss diese jetzt aufgrund der Allgemeinverfügung des Landkreises abgesagt werden.

28 Mitglieder zählt der Verein „Gotha glüht“, der im Februar 2010 gegründet wurde und in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. Erst kürzlich führte der Verein seine Mitgliederversammlung durch, auf deren Tagesordnung auch die Wahl eines neuen Vereinsvorstandes stand. Zum ersten Vorsitzenden wurde Heiko Bley wiedergewählt. Zweite Vereinsvorsitzende wurde Anette Martini und die Funktion des Schatzmeisters hat wieder Heino Geestmann inne.

Natürlich wurde auch über kommende Veranstaltungen gesprochen. So ist am 21. August das traditionelle Anglühen auf dem Gothaer Buttermarkt geplant und das 24. Metallgestaltertreffen wurde vom 25. bis 27. September angesetzt. Das Thema des Metallgestaltertreffens lautet diesmal „Spannend“.

Der Verein geht trotz Corona-Krise davon aus, dass das Metallgestaltertreffen im Herbst stattfinden kann.