Schneller Einsatz an der Wunde

Die Blutgerinnung, auch Hämostase genannt, ist ein komplexer, in vielen Phasen ablaufender Vorgang, an dem mindestens 14 Blutgerinnungsfaktoren beteiligt sind. Die Koagulation zum Beispiel schützt den Körper vorm Verbluten, unabhängig von Größe und Art der verletzten Blutgefäße.

Die Wunde wird folgendermaßen verschlossen: Zuerst verengt sich das Gefäß, in wenigen Sekunden begeben sich die Blutplättchen (Thrombozyten) an die Leckstelle, um sie zu Verkleben. Dabei scheiden sie Substanzen aus, die eine ganze Gerinnungskaskade in Gang setzen.

Das im Blut vorhandene Prothrombin wird in Thrombin umgewandelt. Dieses wiederum aktiviert das flüssige Fibrinogen und wandelt es in fasriges Fibrin um, das zusammen mit den Blutkörperchen, die in diesem Fibrinnetz hängen bleiben, ein Gerinnsel (Thrombus oder Blutpfropf) bildet. Sobald das schrumpft, wird es vom Bindegewebe durchwachsen und bildet vor allem bei größeren Verletzungen eine Narbe.

Besteht eine gesteigerte Gerinnungstendenz und dazu eine innere Verletzung, so kann sich mitunter im Gefäßinneren selbst eine solche Gerinnung vollziehen, uns allen bekannt als Thrombose. Erst in einer entsprechenden Gegenreaktion, die man Fibrinolyse nennt, kann dann der Thrombus wieder aufgelöst werden.

Menschen mit erhöhtem Risiko zur Blutgerinnung verabreicht man vorbeugend Blutverdünner, um beispielsweise bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bettlägerigkeit oder nach Operationen die Gefahr einer Thrombose und Embolie einzudämmen. Der funktionierende Körper ist auf natürliche Weise fortwährend bemüht, die Balance zwischen Blutstillung und Blutfluss zu halten.

Um den Vorgang der Blutgerinnung zu überwachen, verwenden Ärzte oder auch Patienten Gerinnungstests.