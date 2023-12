Schnelles Internet für 3500 Haushalte im Landkreis Gotha

Apfelstädt 70 Kilometer Glasfaser werden in Nesse-Apfelstädt verlegt. Die Thüringer Netkom investiert rund elf Millionen Euro.

Mit dem symbolischen Spatenstich begann am Donnerstag der Aufbau des Glasfasernetzes im Bereich der Gemeinde Nesse-Apfelstädt. Geplant ist die Erschließung der Ortsteile Apfelstädt, Gamstädt, Ingersleben, Kleinrettbach, Kornhochheim und Neudietendorf. Die Thüringer Netkom investiert rund elf Millionen Euro für das Gesamtvorhaben.

Unternehmen finanziert Netzausbau selbst

Damit startet das Tochterunternehmen der Thüringer Energie AG die Bauphase für ein weiteres regionales Glasfaserprojekt. Für den Anschluss der rund 3500 Haushalte ist die Verlegung von rund 70 Kilometern Glasfaserleitungen erforderlich. Der Netzausbau wird eigenwirtschaftlich übernommen, das Unternehmen finanziert ihn selbst. Es werden auch keinerlei Fördermittel für das Vorhaben eingesetzt.

Zum Spatenstich sagt Netkom-Geschäftsführer Hendrik Westendorff, dass er sich über die große Resonanz in der Gemeinde freue. Gleichzeitig kündigte er an, dass es witterungsbedingt zu Unterbrechungen der Bauarbeiten im Winter kommen könne.

Bürgermeister lobt Zusammenarbeit

Dass die Netkom in der Gemeinde das beste Konzept abgegeben habe, freue ihn, sagte Bürgermeister Christian Jacob (CDU). Die Firma sei auch in der Vergangenheit ein guter Partner gewesen. So habe sie beim Straßenbau der Ortsdurchfahrt in Neudietendorf Leitungen mit verlegt, sodass im Nachgang dafür nicht noch einmal die Straße aufgerissen werden müsse. Das hätte ein anderer großer Telekommunikationsdienstleister versäumt.

Die Netkom ist mit vier Glasfaserausbauvorhaben im Landkreis Gotha aktiv – insgesamt werden in diese Infrastrukturprojekte fast 50 Millionen investiert, wie das Unternehmen mitteilt. So gibt es Glasfaserinitiativen in der Gemeinde Nessetal und der Verwaltungsgemeinschaft Nesseaue mit einem Volumen von 21 Millionen Euro. Auch in der Gemeinde Drei Gleichen ist die Netkom aktiv – insgesamt erhalten so über 24.000 Haushalte im Landkreis Gotha Zugang zu Glasfaserdirektanschlüssen.

Die Erfurter Firma verfügt über ein Glasfasernetz von mehr als 6600 Kilometern Länge. Damit betreibt die Netkom nach der Telekom das zweitgrößte Festnetz in Thüringen. Genutzt wird dieses Netz nicht nur zur Überwachung und Steuerung des Thüringer Strom- und Erdgasnetzes, sondern auch zur schnellen Datenübertragung – etwa für große Internet-Anbieter oder auch Universitäten und Wirtschaftsunternehmen. Zudem ist das Unternehmen verstärkt im Privat- und Endkundenbereich aktiv.