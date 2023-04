Schnepfenthal bis Teheran: 6500 Kilometer allein auf dem Rad

Auf seiner Radreise in den Nahen Osten machte Michael Müller (rechts) aus Schnepfenthal einige Bekanntschaften, von denen er in seinem Vortrag erzählen wird.

Schnepfenthal. Michael C. Müller berichtet in einem Vortrag von seiner spontanen Radreise in den Nahen Osten

Sein Ziel war Kiew. Mit seinem 25 Jahre alten Rad radelte Michael C. Müller (im Bild rechts) aus Schnepfenthal 2019 dann 6500 Kilometer bis in den Iran. Seine Erfahrungen teilt er in einem Vortrag am Sonntag, 23. April, 17 Uhr, in der Gutsmuths-Halle in Schnepfenthal. In der Pause gibt es zu Gesprächen Tee und einen kurdischen Imbiss. Der Eintritt kostet 10 Euro. Besucher reservieren sich einen Platz telefonisch oder per Kurznachricht an: 0163/ 2603 777.