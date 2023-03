Schnepfenthal: Neue Schau gibt Einblick ins Schaffen eines Bildhauers

Zum Gothaer Bildhauer Rüdiger Wilfroth (1942-2015) ist in der Gutsmuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal ab 4. März eine Ausstellung zu sehen.

Das Schaffen des Gothaer Bildhauers Rüdiger Wilfroth (1942-2015, rechts im Selbstporträt) steht im Fokus einer Sonderausstellung in der Gutsmuths-Gedächtnishalle in Schnepfenthal, die am 4. März beginnt. Die Schau mit Bildhauerstudien, Skulpturen und Fotografien hat die Witwe des Künstlers, Helga Wilfroth, kuratiert. Die Schau kann bis 9. April immer dienstags von 10 bis 13 Uhr sowie montags und sonntags von 13 bis 16 Uhr besichtigt werden.