Schöne Kaninchen im Prinzen-Albert-Saal

In Mechterstädt, im Bürgersaal „Zum Prinzen Albert“ wird am Wochenende, 26./27. November, die Kreisschau der Rassekaninchenzüchter des Kreisverbands Gotha gezeigt.

Nach zwei Jahren Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie wird wieder eine Kreisschau der Rassekaninchenzüchter des Kreisverbands Gotha gezeigt. Es ist die 30. ihrer Art. Der Kleintierzuchtverein Mechterstädt richtet sie am Wochenende, 26./27. November, im Bürgerhaus „Zum Prinzen Albert“ in Mechterstädt aus. Am Samstag 9.30 Uhr wird sie eröffnet. Besucher können 233 Tiere von 37 Ausstellern, darunter fünf Jugendlichen, bestaunen, kündigt Andreas Wolf, Mitglied des Vorstands des Kreisverbands, an. Die Ausstellung ist am Samstag von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 9 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet. Für das leibliche Wohl aller Gäste wollen die Zuchtfreunde sorgen, verspricht Wolf.