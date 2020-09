Der Schornstein auf dem einstigen Rockinger-Gelände soll am Sonntag, dem 27. September, fallen. Das Gebiet soll nach weiteren Abrissen alter Gebäude zu Wohnbauland entwickelt werden.

Schornstein in Wechmar wird am Sonntag gesprengt

In der Drei-Gleichen-Gemeinde wird es am Sonntag um 11 Uhr einen lauten Knall geben. Dann soll der Schornstein des ehemaligen Heizhauses auf dem Rockinger-Gelände zwischen Günthersleben und Wechmar gesprengt werden. Das kündigt die Gemeindeverwaltung an. Deshalb werde das Gebiet weiträumig abgesperrt. Die Burgenlandallee werde aber nur unmittelbar zur Sprengzeit voraussichtlich zwischen 10.50 Uhr und 11.10 Uhr nicht passierbar sein.