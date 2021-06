Schüler aus Warza pflegen Kriegsgräber

Gotha. Schüler der Nessetalschule Warza wollen am 29. Juni auf dem Gothaer Hauptfriedhof Kriegsgräber säubern.

15 Schüler aus der Nessetalschule in Warza wollen am 29. Juni auf dem Gothaer Hauptfriedhof Kriegsgräber säubern. Die Aktion wird von der Freiwilligenagentur Gotha zusammen mit dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge initiiert. „Wir freuen uns, dass ehrenamtliches und bürgerschaftliches Engagement von jungen Menschen nicht in Vergessenheit gerät“, sagt Stephanie Herzog von der Freiwilligenagentur. Die diesjährigen Schüler-Engagement-Tage ersetzen die Schülerfreiwilligentage.