Schüler präsentieren in Gotha Projekte

Ihre Türen öffnet am Samstag die Kooperative Gesamtschule Herzog Ernst in Gotha. Von 9.30 bis 13 Uhr haben Schüler der vierten Klassen und deren Eltern sowie alle Interessierten die Gelegenheit, sich die Bildungseinrichtung, die in der Reinhardsbrunner Straße 19 zu finden ist, anzuschauen. Dazu laden Schüler und Lehrer ein. Vorgestellt werden Unterrichtsprojekte und außerschulische Angebote. In den Klassenräumen wollen die Gesamtschüler den Viertklässlern verschiedene Projekte präsentieren und stehen für Fragen bereit. Eltern können sich bei den Lehrern und der Schulleitung über die Schulinhalte informieren.