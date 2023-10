Graffiti ganz anderer Art haben Zehntklässler der Regelschule Friedrichroda in der neuen Mitte des Kurortes mit Thomas Triebel vom Verein Unit gestaltet; von links: Thomas Triebel, Dustin Hoffmann, Lenni Fuhrmann, Hanna Eick und Steven Gäbler.

Schüler sprühen gegen Vandalismus in Friedrichroda

Friedrichroda. Zehntklässlern kreieren mit Graffiti eine Friedrichrodaer Kinderstadtwappen. Künstlerischer Vorstoß verdeckt Schmierereien in der Neuen Mitte des Kurorts.

Die Besucher von „Kürbisse glühen“ werden am Samstag in Friedrichroda über neue Wandmalerei und Graffiti in der Neuen Mitte des Kurortes staunen, etwa über ein orangefarbenes Gesicht, das ein Kürbis mit Zacken sein könnte. Es handelt sich keineswegs um eine Anspielung auf das Volksfest, das von den Thüringer Bergteufeln initiiert worden ist, sondern um eine Projektarbeit von Zehntklässlern der Regelschule Friedrichroda zum Thema „Graffiti – Kunst oder Vandalismus“.

Wandschmierereien sind für die Stadt Friedrichroda ein alltägliches Thema, sagt Monika Siede, geschäftsführende Beamtin der Stadtverwaltung, besonders ein Ärgernis für Hausbesitzer und Passanten. Die Schüler haben sich mit Thomas Triebel vom Friedrichrodaer Kunstverein „Unit“ eines Besseren besonnen. Sie wollen dem Areal um den Spielplatz in der Stadtmitte ein freundliches Gesicht geben, etwa mit dem Konterfei des orangenen Männleins mit Baum und Spaten in der Hand, analog dem Bergmann im Friedrichrodaer Stadtwappen. Zum „Friedrichrodaer Kinderstadtwappen“ haben es die jungen Leute kurzerhand erkoren, als sie es diese Woche – während der Ferien – gesprüht haben.

„Eine lustige Idee“, findet Triebel und fügt mit Blick auf mögliche Bedenken zum Graffiti hinzu: „Keine Sorge, die Wände sind vorher floriert worden und diese werden, sofern sie hoffentlich wenigstens ein paar Tage Randalierer unberührt lassen, auch wieder entfernt. Monika Siede findet den künstlerischen Vorstoß prima: „Lassen wir es mal die nächsten Tage hängen und schauen, was passiert.“

Eigentlich sollte es sich um ein bleibendes Bild handeln, sagt Thomas Triebel. Doch Stadtplaner hätten das beanstandet, obwohl die Betonstelen schon von Unbekannt besprüht worden waren. So sei das „Kinderstadtwappen“ temporär. Die Projektarbeit mit den jungen Leuten werde sich über einen längeren Zeitraum erstrecken, über das gesamte Schuljahr, sagt Triebel.

Der etwa 15 Mitglieder zählende Unit-Aktiven arbeite jetzt enger mit dem Verein Kirche und Tourismus Reinhardsbrunn zusammen. „Wir haben Schlossrätsel aus der Taufe gehoben“, berichtet Triebel. Es handele sich dabei um eine Art Schnitzeljagd mit Fragen rund um Schloss Reinhardsbrunn. In den vergangenen Monaten habe es einen Probelauf gegeben. Nächstes Jahr werde das ausgebaut und mit festen Terminen fortgesetzt.