Schülerinnen suchen Zeitzeugen aus Kinderheimen

Gotha. Gesamtschülerinnen aus Gotha wollen Betroffene befragen, die Erfahrungen mit Leben und Arbeit in Kinderheimen gemacht haben.

Das Leben in Kinderheimen früher und heute ist Thema der Seminarfacharbeit von Mira Finster, Annabelle Görlitz und Marie-Theres Kraushaar. Die drei Schülerinnen der Kooperativen Gesamtschule „Herzog Ernst“ in Gotha suchen dafür kompetente Zeitzeugen, die über ihre Erfahrungen sprechen wollen.

Personen, die in einem Kinderheim aufgewachsen sind oder dort gearbeitet haben und bereit sind, über diese Zeit zu sprechen, können sich per E-Mail melden. Ziel sei es, ein Interview mit den Betroffenen zu führen und die Erkenntnisse anonymisiert in der Seminarfacharbeit „Kinderheime im Wandel der Zeit“ zu verwenden.

Interessierte melden sich unter seminarfach.kinderheimtabarz@gmail.com