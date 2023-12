Schütz strebt dritte Amtszeit an

Die Freien Wähler von Tambach-Dietharz haben ihre Kandidaten zur bevorstehenden Kommunalwahl nominiert. Insgesamt stehen 17 Bewerberinnen und Bewerber auf der Liste zur Stadtratswahl.

Einstimmig votierten die Freien Wähler für Amtsinhaber Marco Schütz (parteilos) als Bürgermeisterkandidat. Schütz strebt damit seine dritte Amtszeit in dem Bergstädtchen an. Des Weiteren befinden sich unter den Bewerbern für den Stadtrat auch neun Mitglieder des derzeitigen Stadtrates von Tambach-Dietharz. com