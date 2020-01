Schulimkerei und Knallgasprobe an der Ernst-Schule in Gotha

Den Monat Januar nutzen traditionell Schulen, um sich bei einem Tag der offenen Tür dem potenziellen Schülernachwuchs und den Eltern vorzustellen. Einen solchen bot am Samstag die seit mittlerweile 24 Jahren in der Reinhardsbrunner Straße in Gotha ansässige Kooperative Gesamtschule Herzog Ernst.

Schüler, Eltern und Lehrer präsentierten ihre Schule und vermittelten einen kleinen Einblick in den Schulalltag. Gleich im Foyer bekamen die Gäste ein Faltblatt in die Hand gedrückt, in dem alle Angebote verzeichnet waren. Diese beschränkten sich nicht nur auf die fünf Etagen des Hauptgebäudes. Interaktives Politikquiz im Keller angeboten Zusätzlich konnten die Schulbibliothek im Nebengebäude und die Sporthalle besucht werden. Auf dem Schulhof hatte die Klassenstufe 11 einen Bratwurststand aufgebaut, damit die Gäste auch ihren Hunger stillen konnten. Außerdem wurde in der Cafeteria der Schule ein gesundes Frühstück angeboten. Die Herzog-Ernst-Schüler Erik Werner, Paul Kraußer und Hannah Wolle stellten mit Annegret Scheliga (von links) die AG Schulimkerei zum Tag der offenen Tür vor. Foto: Matthias Wenzel Ebenfalls im Keller boten die beiden jungen Lehrer Lukas Glaß und Sebastian Stephan zusammen mit der Referendarin Elisabeth Hertzschuch ein interaktives Politikquiz an. Sebastian Stephan ist selbst Absolvent der Herzog-Ernst-Gesamtschule. Im Erdgeschoss konnte unter anderem im Schulplanetarium ein Blick in die Sterne geworfen werden. Im Raum 120 präsentierten die Bienenfreunde die Ergebnisse der neuen Arbeitsgemeinschaft BEE-Ernst. Für das Projekt Schulimkerei hätten vier Lehrer eine Imkerausbildung gemacht, erzählt Jens Wiemer. Inzwischen gebe es im ehemaligen Seminargarten neben der Turnhalle fünf Bienenvölker. Derzeit seien zwölf Schüler aus allen Klassenstufen am Projekt beteiligt. Unterstützt werden sie von der ehemaligen Schülerin und jetzigen Hobbyimkerin Annegret Scheliga. Auch Wachsprodukte wie Lippenbalsam und Teelichter wurden präsentiert. Capoeira-Vorführungen in der Aula Im Raum 323 war man wiederum im wahrsten Sinne des Wortes Feuer und Flamme für Chemie. Unter anderem lud dort Chantal Reichmann aus der 11. Klasse die Schüler der 4. Klasse zur Knallgasprobe ein. Natürlich musste zuvor eine Schutzbrille aufgesetzt werden. Die Aula wurde erneut zum Talente-Schuppen umfunktioniert. Dort fanden auch Capoeira-Vorführungen statt. Dabei zeigten Schülerinnen der 5. Klasse mit Unterstützung der Lehrer Claudia und Ernesto Zandonella sowie Manuela Schneemann und Frank Wiegand eindrucksvoll, wie gut sie diesen brasilianischen Kampftanz bereits beherrschen. Natürlich stand auch die Schulleitung, unter anderem die stellvertretende Schulleiterin Ute Trübenbach, den Eltern für alle Fragen zur Verfügung. Sie erfuhren beispielsweise, dass sie ihre Kinder in der Woche vom 2. bis 7. März anmelden müssen. Man strebe wiederum fünf 5. Klassen mit insgesamt 120 Schülern an. Erfahrungsgemäß seien es zunächst drei Regelschul- und zwei Gymnasialklassen. 2700 Euro bei Benefizgala für Äthiopien gesammelt Seit zwei Jahren gebe es außerdem für Regelschüler mit nur einer Fremdsprache die Möglichkeit, innerhalb von drei Jahren mit Latein als zusätzlicher Fremdsprache das Abitur abzulegen. In den Gymnasialklassen werde bereits ab der 6. Klasse Latein, Französisch oder Spanisch unterrichtet, erzählt Ute Trübenbach. Nach Aussage der Schulleiterin Marion Kruspe werde es im Frühjahr wieder den Benefizlauf geben, der alle zwei Jahre stattfindet. Der Erlös sei wiederum für das Kinderhospiz bestimmt. Sehr erfolgreich sei auch die Benefizgala kurz vor Weihnachten gewesen. Mehr als 2700 Euro seien zusammen gekommen. Davon gingen wie immer 1000 Euro an das äthiopische Patenkind. Ansonsten finde derzeit ein Generationswechsel statt. Marion Kruspe freut sich, dass es inzwischen viele junge Lehrer mit neuen Ideen gebe. Das betreffe unter anderem die beiden Tablett-Klassen. Derzeit werden an der Kooperativen Gesamtschule rund 880 Schüler von 70 Lehrern unterrichtet.