Schulkinder zeigen Zirkusprogramm in Großfahner

Voll besetzt war das Zirkuszelt in der Grundschule Großfahner am Donnerstag, als die Vorstellung, die der Projektzirkus Probst mit 150 Schulkindern vorbereitet hat, um 17 Uhr begann. Von Akrobatik bis Feuerspeien, von Fakir-Vorführungen bis zur Zauberei reichte das Programm. Eltern bauten das Zelt mit auf. Seit Montag wurde geprobt. Auch am heutigen Freitag um 17 Uhr heißt es: Manege frei. Eine weitere Vorstellung gibt es am Samstag um 10 Uhr.