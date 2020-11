Schulvorstellung in Textform

Die bewährten Tage der offenen Tür sind zurzeit aufgrund der Pandemie-Lage für die Gothaer staatlichen Grundschulen und die Gemeinschaftsschule nicht durchführbar. Im Vorfeld der Schuleinführung hatten sie sich bewährt, den Eltern einen Überblick über die Schullandschaft zu geben. Nun haben sich stattdessen die Schulen im Amtsblatt der Stadt Gotha, dem „Rathaus-Kurier“ vom 5. November, vorgestellt, macht die Stadtverwaltung in einer Mitteilung aufmerksam. Darüber hinaus präsentierten sich die Schulen oft auf eigenen Internet-Seiten. Die Anmeldung für die Schulanfänger erfolge am 12. und am 14. Dezember 2020, wird angekündigt. In der nächsten Ausgabe des Rathaus-Kuriers, die am 3. Dezember 2020 erscheint, erfolge dazu die offizielle Bekanntmachung mit Details.