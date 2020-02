Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwabhäuser holen ihr neues Feuerwehrauto

Seit Dienstag sind Feuerwehrleute aus Schwabhausen nach Italien unterwegs, um ihr neues Feuerwehrauto in der Nähe von Brecia zu übernehmen und damit am Donnerstag wieder in Schwabhausen zurück zu sein. Das sei wegen der Umbauarbeiten und der Montage von vorhandenen Einbaumodulen nicht anders möglich, informierte Olaf Jungklaus (UWG), der Bürgermeister.

Es gebe auch schon einen möglichen Verwendungszweck für das bisherige Feuerwehrauto, das ersetzt wird: Die Freiwillige Feuerwehr Eschenbergen habe Interesse bekundet, es zu übernehmen. „Wir würden den Eschenbergern gern ein intaktes Fahrzeug für den Preis des Dekra-Gutachtens zur Verfügung stellen“, sagt der Schwabhäuser Bürgermeister.