Schwabhausen: Fehlender Regen und steigende Energiepreise

Schwabhausen. Nach langer Pause konnte die Agrarprodukte Schwabhausen ein Hoffest veranstalten. Gleichzeitig wurde das 30-jährige Firmenbestehen gefeiert.

Eigentlich wollte das Unternehmen Agrarprodukte Schwabhausen e.G. bereits im vergangenen Jahr sein 30-jähriges Betriebsfest feiern, doch die Corona-Pandemie machte diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Das wurde jetzt nachgeholt. Am Samstag lud der landwirtschaftliche Betrieb zu seinem traditionellen Hoffest ein.

Thomas Spittel, Vorstandsvorsitzender der Agrarprodukte, zeigte sich gleichermaßen überrascht und zufrieden angesichts der zahlreichen Besucher, die auf das Betriebsgelände strömten. Und geboten wurde zum Hoffest jede Menge. So erhielten die Hofgäste Einblicke in den Maschinenpark des Unternehmens und konnten sich über die einzelnen Anbaubereiche informieren.

Während die Erwachsenen in der großen Halle den Klängen der Hexenberger Blasmusik lauschten und sich an deftigen Spezialitäten labten, hatten die kleinen Gäste jede Menge Spaß beim Herumtollen auf der Strohburg und einer Hüpfburg in Form eines riesigen Traktors, den die Mitarbeiter in der Nachbarhalle aufgeblasen hatten. Auf dem Freigelände bestand die Gelegenheit auf einem Mähdrescher mit einem Mitarbeiter eine Runde auf einer Wiese zu drehen, was bei den Kindern besonders ankam.

Thomas Spittel ist Vorstandsvorsitzender der Agrarprodukte e.G. in Schwabhausen. Foto: Conny Möller

Insgesamt bewirtschaftet die Genossenschaft, die 1991 aus der LPG Pflanzenproduktion und einer LPG Tierproduktion hervorgegangen ist, 2450 Hektar rund um Schwabhausen, Wechmar, Mühlberg und bis zum Boxberg. Der größte Teil der Ackerflächen werden mit Winterweizen, Wintergerste, Silomais und Raps sowie Zuckerrüben angebaut. Insgesamt 32 Beschäftigte, darunter zwei Auszubildende in der Schafhaltung und drei Azubis als künftige Landwirte, kümmern sich um die Bewirtschaftung der Flächen. „Wir stehen in Kooperation mit der Burgenlandschule in Wechmar“, sagt Thomas Spittel. Das wirke sich positiv auf die Nachwuchsgewinnung in der Agrargenossenschaft aus.

Auch die Landwirte in Schwabhausen schauen derzeit sehnsüchtig in den Himmel, in der Hoffnung dass genügend Regen fällt. Mit der Ernte der Wintergerste soll ab der kommenden Woche begonnen werden, so der Vorstandsvorsitzende. Spittel betont, dass es derzeit schwer einzuschätzen ist, wie die Ernte ausfallen wird. Im vergangenen Monat konnten die Beschäftigten genügend Heu ernten. Insbesondere trifft das Unternehmen die gestiegenen Sprit- und Düngerpreise. Letztere seien sogar um das Dreifache gestiegen.

Neben dem reinen Ackerbau unterhält der Betrieb eine Schafhaltung und Rindermast. der Stallmist aus der Rindermast wird in einer eigenen Biogasanlage weiter verwertet.