Der in Friedrichroda gefundene, schwarz-weiße Kater ist vorübergehend im Gothaer Tierheim untergekommen.

Gotha-Uelleben. Tiere suchen Menschen: Dem in Friedrichroda gefundenen Samtpfötchen gefällt es im Gothaer Tierheim Arche Noah überhaupt nicht.

Schwarz-weißer Kater will schnell zurück in sein Revier

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schwarz-weißer Kater will schnell zurück in sein Revier

In der letzten Folge haben wir zwei Katzengeschwister vorgestellt, die bisher keinen Interessenten gefunden haben. Wir wollen deshalb erneut an sie erinnern. Es sind zwei schöne Katzenmädchen, die ein aufregendes Katzenleben mit neuen Menschen suchen.

Heute stellen wir einen schwarz-weißen Kater vor, der in Friedrichrodas Goethestraße gefunden wurde. Der kastrierte Kater wurde ungefähr vier Wochen immer wieder gesichtet und beobachtet. Da ihn in der näheren Umgebung niemand kannte, der schöne Kater aber nicht wieder weg ging, wurde er zu seinem Schutz in die Arche Noah gebracht.

Leider gefällt dem auf ungefähr neun Jahre geschätzten Kater die Gefangenschaft gar nicht. Die Mitarbeiter des Tierheims straft er mit Misstrauen. Beschäftigt man sich intensiver mit dem neuen Schützling, lässt er langsam mit sich reden. Bei Fundtieren weiß man ja nie, wie ihr bisheriges Leben aussah – und in einer fremden Umgebung in einen Quarantäne-Käfig gesetzt zu werden, ist gerade für Katzen Stress. Tierheim-Mitarbeiterin Katrin Schallenberg hofft, dass das Katerchen gleich erkannt und schnell nach Hause geholt wird.

Da im Moment durch die Corona-Pandemie nur nach Vorabsprache Tiere vermittelt werden können, möchte der Tierschutzverein auf die nächste MDR-Sendung „Tierisch, tierisch“ aufmerksam machen. Am 27. Mai werden Tiere aus dem Gothaer Tierheim vorgestellt. Interessenten können sich danach telefonisch mit der Arche Noah in Verbindung setzen.

Weitere Infos gibt es im Tierheim Arche Noah unter Telefon: 03621/75 54 25.