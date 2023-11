Schwer verletzt in Gotha: 85-Jähriger Autofahrer übersieht Seniorin

Gotha. Eine 84-Jährige ist am Freitagmorgen in Gotha schwer verletzt worden. Die Frau wollte gerade die Straße überqueren, als ein Auto mit ihr zusammenstieß.

Eine 84-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall in Gotha schwer verletzt worden. Am Freitagmorgen fuhr ein 85-jähriger Opelfahrer auf der August-Creutzburg-Straße in Richtung Humboldtstraße. Wie die Polizei mitteilte, habe der Senior die Frau übersehen, als sie die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren wollte.

Der Fahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und es sei zum Zusammenstoß gekommen. Die 84-Jährige fiel durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße und verletzte sich dabei schwer. Der Fahrer des Opels und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

