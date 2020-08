Katharina Müller ist Kurd-Laßwitz-Stipendiatin und in dieser Funktion Stadtschreiberin 2020 in Gotha.

Gothas Stadtschreiberin Katharina Müller hat einen Pferdehof in der Region besucht.

Sechs Wochen Kindergeburtstag auf dem Islandpferdehof in Fröttstädt

Kári, ein hübsches braunes Islandpferd mit der charakteristischen Wuschelmähne, hat ein ausgeglichenes Temperament. Zum Glück für mich, denn ich wackele gerade auf seinem Rücken hin und her wie ein Stück Butter auf einer Scheibe heißen Toastbrots. Ich möchte gern mal Tölt – eine Gangart, die nur Islandpferde beherrschen – ausprobieren, hatte ich der Inhaberin des Islandpferdehofs Domäne in Fröttstädt, Sabine Herschel-Rothe, erklärt, und schon ein paar Tage später darf ich auf dem Reitplatz an einer Reitstunde teilnehmen mit etwa acht Mädchen im Grundschul- bis Teenageralter, alle auf Islandpferden.