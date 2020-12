Weil es in Oberboihingen, der Seeberger Partnergemeinde in Baden-Württemberg, einen Seeberger Platz gibt, hat nun Seebergen aus der „Straße ohne Namen“ die Oberboihinger Straße gemacht. So Jens Leffler (CDU) der Bürgermeister der Gemeinde Drei Gleichen, zu der Seebergen gehört, anlässlich der Verkehrsfreigabe der Straße am Freitagnachmittag.

