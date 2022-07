Seeberger Orgel feiert 200. Geburtstag

Seebergen. Gemeinsam mit dem Thüringer Orgelsommer sind am Wochenende vier Veranstaltungen geplant.

Ihren 200. Geburtstag feiert die Hesse-Orgel in der St. Georgkirche in Seebergen. Gemeinsam mit dem Thüringer Orgelsommer sind vier Veranstaltungen geplant. Eröffnet wird das Festwochenende am Freitag, den 1. Juli, um 21 Uhr. Anne Löper und Organist Jakob Dietz präsentieren die spannende Kombination aus Sandmalkunst und Orgelimprovisation.

Am Samstag, den 2. Juli, um 14.30 Uhr gibt es eine Orgelführung mit dem Organisten Tom Anschütz aus Waltershausen. Zum Festgottesdienst lädt die Gemeinde am Sonntag, den 3. Juli, um 13 Uhr ein. Als Abschluss erklingt die Orgel am 3. Juli um 18 Uhr in Kombination mit Trompete. Für das Konzert haben Tom Anschütz und der Trompeter Steffen Naumann ein abwechslungsreiches Programm erstellt.