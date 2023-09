Seminar für Cineasten

Gotha. Kurs im Zinzendorfhaus Neudietendorf wendet sich an Film-Fans von zwölf bis 100 Jahren

Ein „Filmseminar gegen Hoffnungslosigkeit“ bietet die Evangelische Akademie in Neudietendorf an. Am Wochenende, 27./28. Oktober, sind Film-Fans von zwölf bis 100 Jahren dazu ins Zinzendorfhaus eingeladen, um gemeinsam Filme und Serien zu schauen, über Dystopien und Utopien ins Nachdenken zu geraten und Ideen für eine bessere Welt zu ersinnen. Es sollen Antworten gefunden werden, warum in Filmen und Serien die Welt untergehen, warum das so viele Menschen unterhaltsam finden. Die Teilnahme für Jugendliche ist kostenlos, Familien sind willkommen.

Weitere Infos und Online-Anmeldung unter: www.ev-akademie-thueringen.de