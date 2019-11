Die Stadthalle Gotha zwischen Goldbacher Straße und Ernst-Rabich-Weg am Schützenplatz 1 gelegen ist der Veranstaltungsort für die Seniorenweihnachtsfeier.

Gotha. Am 11. Dezember beginnt 14 Uhr in der Stadthalle Gotha die jährliche Seniorenweihnachtsfeier der Kreisstadt. Diesmal ist auch der Rang geöffnet.

Senioren feiern in der Stadthalle Gotha

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Senioren feiern in der Stadthalle Gotha

Die Weihnachtsfeier für Senioren ist diesmal am Mittwoch, dem 11. Dezember ab 14 Uhr in der Stadthalle Gotha, teilt die Stadtverwaltung mit. Auf Grund großer Nachfrage werde der Rang in der Stadthalle geöffnet und stehe nun zusätzlich für den Kartenverkauf zur Verfügung. Auf die Besucher dieser Weihnachtsfeier wartet ein kurzes weihnachtliches Programm, das vom Seniorenchor der Stadt Gotha, den Flotten Tanzkäfern des Sportverein FSV 1950 Gotha und dem Siebleber Sängerkreis dargeboten wird. Nach einer Stärkung mit Gebäck, Stollen und Kaffee spielt der Alleinunterhalter Der Behringer. Ein kleiner Weihnachtsmarkt ist nebenan.

Karten für den Rang für sieben Euro gibt es Montag bis Donnerstag von 10 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, Freitag von 10 bis 12 Uhr im historischen Rathaus.