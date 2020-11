Senioren verursachen mehr Verkehrsunfälle in Westthüringen

Als ein 74-Jähriger im April die herannahende Straßenbahn erkennt, ist es bereits zu spät. Mit seinem Rasenmähertraktor und einem Anhänger kommt er nicht rechtzeitig von den Schienen des Bahnübergangs in Sundhausen. Bei dem Zusammenstoß, den die Straßenbahnfahrerin auch durch Bremsen nicht mehr verhindern kann, wird der Mann tödlich verletzt. Der Verunfallte gehörte zur Gruppe der über 65-Jährigen, die die Polizei als wachsende Risikogruppe sieht. Ein Großteil der Unfälle, an denen ältere Verkehrsteilnehmer beteiligt sind, wird auch von ihnen verursacht.

Die sogenannte Alterspyramide ist in Deutschland schon längst keine Pyramide mehr. Sie ähnelt vielmehr einer Glocke und zeigt damit, dass Senioren einen großen Teil der Bevölkerung ausmachen. Und ihr Alter ist für viele kein Grund, auf selbstbestimmte Mobilität zu verzichten, weiß Günther Lierhammer, der die Landespolizeiinspektion (LPI) Gotha leitet. Er will Senioren in Zukunft noch stärker für ihre Rolle im Straßenverkehr und die damit verbundenen Gefahren sensibilisieren. Denn während die Zahl der Verkehrsunfälle in Westthüringen rückläufig ist, steigt die Beteiligung von Senioren.

Geplante Verkehrskontrollenwegen der Pandemie abgesagt

In diesen Tagen waren Verkehrskontrollen geplant. Damit sollten gezielt ältere Verkehrsteilnehmer auf Beratungsangebote aufmerksam gemacht werden. Aufgrund der hohen Infektionszahlen wird die Aktion verschoben. Wichtig sei sie auch, weil die Folgen von Verkehrsunfällen für Senioren schwerwiegender sind. Jeder dritte im Verkehr Verstorbene war 2019 im Landkreis Gotha älter als 65. Zur Unfallstatistik tragen neben Autofahrern auch Rad- und E-Bike-Fahrer sowie Nutzer von E-Rollern bei. Ohne Helm verunglückte zuletzt in Stadtilm ein 80-Jähriger auf einem elektrisch angetriebenen Roller.

Risikofaktoren bei Senioren sind neben unsicherer Fahrweise eingeschränkte Beweglichkeit, die manch einen Fahrer auf den Schulterblick verzichten lässt, und nachlassende Sinneswahrnehmungen. Wichtig für die Orientierung beim Fahren sei neben dem Sehen vor allem der Hörsinn, erklärt Maria Seeber von der Verkehrswacht Gotha. Zum Verhängnis würde Senioren im Straßenverkehr auch Medikation, die Wechselwirkungen wie Schläfrigkeit oder Bluthochdruck hervorrufe. Gesundheitschecks zur Einschätzung der Fahrtauglichkeit werden bei Aktionstagen der Verkehrswacht angeboten, die 2021 zusammen mit der LPI Gotha durchgeführt werden sollen.

Angehörige sollten notfalls eingreifen

„Es ist keine Schande, Beeinträchtigungen an sich zu erkennen, doch man muss sie ernst nehmen“, sagt Maria Seeber. Dem stimmt Marco Kormann von der Polizeilichen Beratungsstelle zu. Er hofft auch auf das Mitwirken der Familien. „Angehörige melden sich bei uns, weil sie sich nicht trauen, selbst einzugreifen“, sagt er. Die Frage der Fahrtauglichkeit im Alter löse oft familiäre Konflikte aus. Dabei rät Kormann Angehörigen, selbst aktiv zu werden und in Absprache mit dem Fahrer die Mobilität schrittweise zu beschränken, etwa auf kürzere Strecken. Behördliches Eingreifen wie der Führerscheinentzug solle das letzte Mittel sein.