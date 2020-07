Senioren wandern auf dem Boxberg

Auf den Boxberg soll die nächste Wanderung der Seniorentreffs der BGG Gotha führen. Das verheiße herrliche Ausblicke auf den Thüringer Wald und Gotha, verspricht Claudia Hülsen, Mitarbeiterin des Seniorentreff. Am Dienstag, 21. Juli, von 9:.30 bis gegen 12.30 Uhr heiße es Natur genießen, einiges Wissenswertes erfahren und nette Leute treffen. Die Wanderroute werde mit etwa 7,5 km Länge an der Rennbahn entlang zur „Alten Eiche“, dann durch den Wald zum Teilabschnitt des Lutherweges führen. Am Ende der Tour steht ein Pfad am „alten Schlingel“, dem Leinakanal, entlang. Alle Wege seien gut begehbar. Der Treffpunkt werde bei Anmeldung unter der Rufnummer (03621) 771260 oder 223761 bekanntgegeben. Der Unkostenbeitrag beträgt 2 Euro.